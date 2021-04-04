Штаб ООС повідомив про 10 обстрілів з боку бойовиків на Донбасі і підтвердив загибель військового біля Шумів

Упродовж доби 3 квітня російські гібридні сили на Донбасі 10 разів порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил. Також у штабі повідомили про загибель минулої доби одного українського військового.

«Неподалік населеного пункту Шуми, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», відбувся підрив на невідомому мінно-вибуховому пристрої, внаслідок якого бойового травмування, несумісного з життям, зазнав військовослужбовець Об’єднаних сил», – ідеться в повідомленні.

В угрупованні «ДНР» заявили про одне порушення режиму тиші з боку українських військових 3 квітня.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії впродовж минулої доби не повідомляли.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.