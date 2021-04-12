Бойовики п’ять разів порушили режим тиші в неділю, без втрат – штаб

Російські гібридні війська п’ять разів порушили режим припинення вогню за добу 11 квітня, повідомляє штаб Операції Об’єднаних сил.

Зокрема обстріли фіксували поблизу Невельського з мінометів 82-го калібру та гранатометів, а також біля Водяного на Приазов’ї – із застосуванням стрілецької зброї, ручних протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

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«У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», неподалік селищ Зайцеве та Шуми, збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції українських захисників з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї», – повідомляють у штабі.

Згідно з офіційним зведенням, внаслідок обстрілів ніхто з українських військових не постраждав. З початку доби 12 квітня обстрілів з боку бойовиків не фіксували.

Незаконні збройні формування наразі не робили заяв про бойові дії 11 квітня.

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.