Рада церков закликала до миру через загострення на Донбасі і війська РФ біля кордонів

Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій 12 квітня виступила із заявою через загострення ситуації на Донбасі, порушення режиму припинення вогню та концентрацію російських військ біля кордонів України.

«У зв’язку зі загостренням ситуації в Донецькій і Луганській областях України та порушенням режиму припинення вогню, що знову призвело до непоправних людських втрат і стало причиною глибокого горя та людських страждань, і безпрецедентним посиленням угрупування військ Російської Федерації поблизу державного кордону України, Всеукраїнська Рада церков і релігійних організацій звертається до всіх, у чиїй влади та компетенції зупинити вогонь і припинити обстріли, та знайти в собі достатньо сили й відваги відновити задекларовані раніше зобов’язання щодо пошуку шляхів його мирного врегулювання», – йдеться у заяві.

Представники духовенства, зокрема, наголошують на важливості миру напередодні Великодніх свят.

«Напередодні одного з найбільших християнських свят, Великодня, що для багатьох громадян нашої держави залишається можливістю внутрішнього відновлення та джерелом духовної розради, звертаємося з проханням виявити мудрість і мужність, щоб у цей час над нашою рідною землею розносився відгомін урочистих великодніх піснеспівів, а не пострілів. Нехай знову лунають щирі пасхальні вітання і замовкне зброя та встановиться тривалий і стійкий мир. Визнаючи важливість раніше досягнутих домовленостей про запровадження режиму припинення вогню, ми, представники церков і релігійних організацій України, наголошуємо на необхідності підтвердження підписантами відданості задекларованим принципам й ухваленим рішенням та негайного усунення всіх перешкод на шляху до мирного врегулювання ситуації на сході України й остаточного припинення бойових дій і кровопролиття», – йдеться в документі.

Крім того, у заяві є окреме звернення до представників міжнародних інститутів та дипломатичного корпусу в Україні – «виявити непохитну твердість та рішучу відданість справі відновлення процесу дипломатичного врегулювання військового конфлікту та встановлення справедливого миру на всій території нашої держави в її міжнародно визнаних кордонах».

Росія останнім часом значно нарощує бойові дії своїх гібридних сил на окупованій частині Донбасу, які грубо порушують умови режиму припинення вогню, але при цьому намагається звинуватити в цих порушеннях українські війська. Крім того, значне нарощування російських військ у Криму й біля кордонів України викликає в Києва і його західних союзників занепокоєння з приводу можливості нового відкритого вторгнення російських військ до України.

30 березня головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія під виглядом підготовки до стратегічних навчань «Запад-2021» стягує зі всієї території тактичні групи до східних кордонів України. У Кремлі заявили, що пересування російської армії територією Росії не повинне викликати занепокоєння інших країн, зокрема України.

Західні союзники України (США та ЄС), а також НАТО, висловили їй свою підтримку.

Росія у конфлікті на Донбасі Протягом семи років Росія заперечує свою участь у війні на Донбасі, заявляючи, що у захопленні українських міст могли брати участь хіба що російські добровольці. Західні та українські спільноти розслідувачів і журналісти виявили численні факти підтримки конфлікту з боку Росії: були поіменно встановлені понад 2 тисячі російських військових, що воювали на Донбасі, 50 типів зброї російської армії, артилерійські обстріли з російської території та медалі за бойові операції на українській території, а українське слідство веде кримінальні справи проти офіцерів, які керували обстрілом Маріуполя, та російських громадян, які підозрюються у катуваннях людей.