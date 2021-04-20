З початку доби бойовики тричі стріляли на Донбасі – штаб ООС

З початку доби підтримувані Росією бойовики на Донбасі три рази порушили режим припинення вогню, повідомляє штаб операції Об’єднаних сил у фейсбуці.

«Неподалік селища Водяне, що на Донеччині, противник відкривав вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, а у передмісті селища Золоте-4 ворог здійснив обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів», – йдеться в повідомленні.

Бойових втрат серед військових ЗСУ немає, додали в штабі.

На ресурсах угруповань «ДНР» та «ЛНР» даних про обстріли в районі захоплених сепаратистами територій немає.

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від квітня 2014-го до 31 січня 2021 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 100 до 13 300 людей.