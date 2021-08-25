Нова Зеландія приєдналася до декларації саміту «Кримської платформи»

Посол Нової Зеландії в Україні (з резиденцією у Варшаві) Мері Терстон передала Міністерству закордонних справ України ноту МЗС Нової Зеландії про приєднання до спільної декларації саміту «Кримської платформи». Про це повідомляє 25 серпня пресслужба МЗС України.

У повідомленні йдеться, що заступник міністра закордонних справ Євген Єнін провів зустріч із послом з нагоди завершення її дипломатичної місії в Україні. Заступник міністра подякував новозеландській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а послу Терстон – за важливий внесок у розбудову двосторонніх відносин. Він окремо подякував за участь в інаугураційному саміті «Кримської платформи» 23 серпня в Києві.

Єнін запропонував розпочати переговори із взаємного визнання документів про вакцинацію проти COVID-19 опрацювати питання щодо спрощення візового режиму Нової Зеландії для українців.

Він також побажав Мері Терстон успіхів у подальшій діяльності.

23 серпня у Києві відбувся саміт «Кримської платформи». Учасники ухвалили спільну декларацію, в якій підтвердили підтримку територіальної цілісності України, засудили тимчасову окупацію Криму, мілітаризацію півострова, порушення прав людини та свободи судноплавства в регіоні й закликали Російську Федерацію до конструктивної участі в діяльності платформи.