«Немає ні бажання, ні наміру»: Австрія відмовилася відправити делегацію до Криму на запрошення Росії

В Австрії немає «ні бажання, ні наміру» направляти делегацію до анексованого Росією Криму, заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберґ у відповідь на запрошення голови російського МЗС Сергія Лаврова.

«На даний час у нас немає ні бажання, ні наміру направити делегацію до Криму. Як я вже зазначив, це частина того пакету розбіжностей, де у нас дуже чітка лінія. Як міністру закордонних справ Австрії, мені дуже важливо діяти тільки в європейському контексті. Я із задоволенням поїду в Москву при найближчій нагоді», – цитує російське державне агентство ТАСС заяву Шалленберґа за підсумками зустрічі з Лавровим.

«Не хочу здатися неввічливим гостем, але Александер зробив зараз важливу заяву. Прошу зафіксувати, що у міністра закордонних справ Австрії немає бажання дізнатися, що ж насправді відбувається в Криму. Але я все одно його запрошую і в Москву, і в інші наші міста, і в Крим в тому числі», – сказав у відповідь Лавров.

23 серпня голова МЗС Австрії Александер Шалленберґ заявив на першому саміті «Кримської платформи» в Києві, що анексія Росією Криму стала «дуже тривожною спробою переписати сучасну історію», і наголосив, що Австрія «ніколи не погодиться на порушення міжнародно визнаних кордонів України».

У Кремлі назвали саміт, який, за словами української влади, офіційно запускає міжнародний формат з питання деокупації Криму, «недружнім по відношенню до Росії».

У Києві понад 40 країн, серед яких і Австрія, підписали спільну Декларацію із закликом відновити територіальну цілісність України в міжнародно визнаних кордонах.

Влада України відзначала, що до Декларації саміту зможуть приєднатися держави, представники яких не приїдуть до Києва.

Росія висловлювала протест проти проведення саміту. У Москві захід називали «шабашем» і пригрозили його учасникам наслідками. Незадовго до його початку російська влада запровадила персональні санкції проти голови МЗС України Дмитра Кулеби і секретаря РНБО Олексія Данілова.