Чалий: Мінські угоди не є міжнародно-правовим документом, затвердженим ООН

Мінські угоди не є міжнародно-правовим документом, затвердженим Організацією об’єднаних націй, як це стверджує Росія. Про це в інтерв’ю Радіо Свобода заявив український дипломат, посол України у США (2015–2019 роки) Валерій Чалий.

«Це фейк! Це неправда! Резолюція за російським проєктом мала би бути такою, але вона такою не стала… З точки зору юридичної, ніякого затвердження резолюцією ООН Мінських домовленостей як юридичного документа немає!» – наполягає Чалий.

Водночас дипломат стверджує, що «все це механізми, які погані, наприклад, по Мінських угодах, але нічого кращого немає, у тих умовах (які склалися на момент підписання у вересні 2014 року – ред.) тим більше».

Мінські угоди, серед іншого, вимагають від Росії виведення її військ із території України. Про цей пункт домовленостей у сьому річницю підписання документа нагадало, зокрема, посольство США в України.

Москва наполягає, що її військ на непідконтрольних уряду України частинах Донецької та Луганської областей немає, а серед бойовиків присутні лише російські «добровольці».