ЄБРР прогнозує зростання економіки України на 3,5% у 2021-2022 роках

Економічне відновлення України може прискоритися до кінця року, очікує Європейський банк реконструкції та розвитку. Про це йдеться в регіональному звіті банку, оприлюдненому 4 листопада.

«Згідно з прогнозом Банку, внутрішній валовий продукт (ВВП) країни зростатиме на 3,5% щороку в 2021-2022 роках. У 2021 році цьому зростанню сприятимуть великий врожай зернових та нормалізація ділової активності, але повільні темпи реалізації реформ та вакцинації від Covid-19 залишаються основними ризиками для цього прогнозу», – йдеться у висновках установи.

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За спостереженнями Банку, ВВП України знизився на 2,2% у першому кварталі 2021-го через локдаун на початку року, але в другому кварталі зріс на 5,7%. Зріст пов’язують зі зростанням споживання домогосподарств та інвестицій, а також ростом цін на зернові та залізну руду.

Зростання експорту забезпечило профіцит поточного рахунку, що призвело до збільшення обсягів іноземної валюти та зміцнення гривні.

Інфляція сягнула 11% у вересні через зростання цін на продукти та енергоносії, у зв’язку з цим Національний банк підвищив облікову ставку до 8,5% у вересні.

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«Враховуючи дуже позитивні показники у першому півріччі, ЄБРР покращив свій прогноз зростання в 2021 році для регіону інвестицій, до 5,5%, тобто на 1,3 процентного пункту порівняно із своїм червневим прогнозом», – зазначають у ЄБРР.

Водночас Банк звертає увагу на ризики: високі ціни на сировину та енергоносії, дефіцит робочих рук, розриви ланцюжків постачання та девальвацію.