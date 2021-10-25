Україна отримала другий транш допомоги від ЄС на 600 мільйонів євро – уряд

Україна отримала другий транш у рамках програми макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, повідомляє Кабінет міністрів.

Йдеться про кредит на 600 мільйонів євро, виданий під відсоткову ставку 0,250%. Київ матиме погасити його до квітня 2036 року.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль подякував віцепрезиденту Європейської комісії Валдісу Домбровскісу за «вчасну підтримку».

Як заявив міністр фінансів Сергій Марченко, українська сторона виконала умови для залучення позики. За повідомленням, вони передбачали, зокрема, реформи у сферах управління державними фінансами, належного врядування та верховенства права та державних підприємств.

«Ми продовжуємо активну роботу для забезпечення макрофінансової стабільності держави та впровадження структурних реформ», – йдеться в коментарі Марченка.

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Залучені кошти уряд планує витратити на бюджетні потреби і «зменшення фінансового навантаження на бюджет України».

Кредит був наданий у рамках п’ятої програми макрофінансової допомоги, меморандум щодо якої Київ та Брюссель підписали в липні 2020 року. Загалом програма передбачає надання 1,2 мільярда євро, перший транш на 600 мільйонів Україна отримала в грудні минулого року.