НБУ залишив незмінним курс гривні до долара США

Національний банк України встановив на 4 листопада курс 26 гривень 24 копійок за долар, це на 5 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 26 гривень 25–27 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 2,5 копійки менше за рівень закриття торгів 2 листопада.

«На торгах по долару ближче до обіду спостерігається відносна рівновага попиту та пропозиції», – відзначали експерти сайту «Мінфін» станом на 13:00.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. Тепер гривня пробила і новий психологічний бар’єр, перейшовши до посилення в межах 26–26,5 гривні за долар. Відносно безпечно для курсу гривні пережити цей час дозволив приплив валюти від експортерів і допомога від МВФ на суму майже 3 мільярди доларів, яка надійшла у серпні.