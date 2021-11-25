Уряд офіційно запустив діяльність Бюро економічної безпеки

Кабінет міністрів України запустив роботу Бюро економічної безпеки (БЕБ). Про це йдеться в оприлюдненому розпорядженні від 24 листопада.

На сайті БЕБ вказано, що зі стартом діяльності відомства запускається «виконання функцій щодо протидії правопорушенням, які посягають на функціонування економіки держави».

«Станом на 25 листопада центральний апарат БЕБ сформовано більш ніж на 30% від його граничної кадрової чисельності, що дозволяє запустити аналітичну та правоохоронну функцію Бюро. Водночас зі стартом роботи Бюро продовжиться кадрове доукомплектування центрального апарату БЕБ і розбудова його територіальних управлінь. Наступні вакансії у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ і умови конкурсного відбору будуть опубліковані на веб-сайті Бюро найближчим часом», – йдеться в повідомленні.

У БЕБ втім зазначають, що попри рішення про офіційний запуск роботи, органу поки не виділено спеціально обладнані приміщення та будівлі, «що може призвести до затягування передачі наявних кримінальних проваджень до БЕБ від правоохоронців, які втрачають функції розслідування економічних правопорушень».

28 січня Верховна Рада України ухвалила в другому читанні та в цілому законопроєкт про створення Бюро економічної безпеки, яке займатиметься злочинами у сфері економіки.

12 травня Кабінет міністрів України ухвалив проєкт постанови про створення Бюро економічної безпеки.

Створення Бюро економічної безпеки було одним із зобов’язань України перед Міжнародним валютним фондом.