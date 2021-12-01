НБУ послабив гривню ще на 2 копійки щодо долара

Національний банк України встановив на 2 грудня курс 27 гривень 23 копійки за долар, це на 2 копійки більше за офіційний курс на сьогодні.

На торгах на українському міжбанківському валютному ринку також поновилося зростання американської валюти, сесія завершується на рівні 27 гривень 32–34 копійки за долар (дані Finance.ua), це на 17 копійок більше за рівень закриття торгів 1 грудня. За повідомленнями учасників ринку, НБУ кілька разів виходив із продажем долара, щоб приборкати активний попит на валюту.

«Ринок збентежений після вчорашньої корекції, але зберігає рух до позначки 27,5 гривні за долар. При цьому очевидно, що розпродаж валюти з боку держбанків був спровокований купівлею піврічних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) для рефінансування боргу. Сьогодні Міністерство фінансів України має погасити папери на 12,69 млрд гривень та виплатити відсотки за сімома випусками. Для цього відомство залучило 12,7 млрд гривень, з яких 8,3 млрд гривень за піврічними бондами. Ймовірно, майже весь цей обсяг взяли держбанки, щоби рефінансувати виплати за старими боргами», – відзначали фахівці сайту «Мінфін» на початку сесії.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.