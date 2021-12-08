Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Економіка

НБУ посилив гривню ще на 11 копійок проти долара

Національний банк України встановив на 9 грудня курс 27 гривень 22 копійки за долар

Національний банк України встановив на 9 грудня курс 27 гривень 22 копійки за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 16–18 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 11,5 копійки менше за рівень закриття торгів 7 грудня. Учасники ринку відзначають, що відносний баланс попиту і пропозиції на міжбанку цього дня був досягнутий майже без прямої участі НБУ. Регулятор викупив з ринку лише 5 мільйонів доларів, це стандартна для Нацбанку сума за умов, коли на ринку є баланс або спостерігається незначне посилення гривні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG