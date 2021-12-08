НБУ посилив гривню ще на 11 копійок проти долара

Національний банк України встановив на 9 грудня курс 27 гривень 22 копійки за долар, це на 11 копійок менше за офіційний курс на сьогодні.

Торги на українському міжбанківському валютному ринку завершуються на рівні 27 гривень 16–18 копійок за долар (дані Finance.ua), це на 11,5 копійки менше за рівень закриття торгів 7 грудня. Учасники ринку відзначають, що відносний баланс попиту і пропозиції на міжбанку цього дня був досягнутий майже без прямої участі НБУ. Регулятор викупив з ринку лише 5 мільйонів доларів, це стандартна для Нацбанку сума за умов, коли на ринку є баланс або спостерігається незначне посилення гривні.

Котирування в парі гривня-долар трималися в широкому коридорі 27,5–28,5 близько дев’яти місяців – від початку вересня 2020-го до кінця травня 2021 року. Улітку 2021 року сформувався новий коридор, 26,5–27 гривень за долар, який протримався і у вересні, коли Україна пройшла період значних зовнішніх боргових виплат. У жовтні і на початку листопада котирування наближалися до 26 гривень за долар, але так і не взяли цей рубіж.