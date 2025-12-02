Молдова тимчасово закривала кордон із Україною – через атаку російських дронів на Одещині

Молдовська влада в ніч на 2 грудня тимчасово припиняла роботу прикордонного пункту Джурджулешти – Рені через атаку російських дронів на Болградський район Одеської області, що межує з Молдовою.

Усі сектори прикордонної поліції на півдні Республіки Молдова були негайно підняті по тривозі минулої ночі після того, як Служба повітряних операцій Міністерства оборони повідомила, що радари виявили на території України безпілотники, які рухалися від Рені в напрямку Болграда.

Прикордонна поліція Республіки Молдова отримала повідомлення від української влади про те, що місто Болград атакують безпілотники «Шахед».

Близько другої ночі повітряну тривогу на території України було скасовано, тоді ж діяльність прикордонного пункту Джурджулешти – Рені відновили.

Станом на ранок 2 грудня Повітряні сили України повідомили про понад 60 безпілотників, з яких 39 були знищені. Російські військові атакували Одеську область, вражаючи енергетичні цілі. Про жертви не повідомляється.