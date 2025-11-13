Парламент Молдови підтримав у першому читанні закриття «Русского дома»

Парламент Молдови 13 листопада більшістю голосів схвалив у першому читанні денонсацію підписаної 1998 року угоди з Росією та закриття Російського центру науки та культури в Кишиневі. Проєвропейська влада Молдови звинувачує цю структуру в підривній діяльності та створенні загрози державній безпеці.

Після кількох годин напружених дебатів денонсацію угоди з Росією підтримали 54 депутати від владної правоцентристської партії «Дія та солідарність» (PAS) та шість депутатів фракції «Демократія вдома». Проти голосували комуністи, соціалісти, блок «Альтернатива» та «Наша партія» – загалом 35 голосів. Голосування в другому читанні очікується за 10 днів, зазначає молдовська служба Радіо Свобода.

Представляючи на пленарному засіданні парламенту пропозицію про денонсацію угоди з Росією, міністр культури Крістіан Жардан заявив, що російський центр використовується як інструмент просування пропаганди, а не російської культури в Республіці Молдова. За словами міністра, влада виявила «очевидні елементи дезінформаційної діяльності та виправдання російської агресії в Україні».

Лідер фракції соціалістів у парламенті Ігор Додон закликав зняти проєкт з порядку денного, заявивши, що «уряд не надав чітких аргументів», а денонсація угоди «суперечить інтересам більшості громадян». Колега Додона з фракції, віцеспікер Влад Бетринча назвав можливу денонсацію угоди з Росією «небезпечним проєктом», який може «вивести людей на барикади».

Центр у Кишиневі, також відомий як «Русский дом», був відкритий у 2009 році. Якщо денонсація угоди з Москвою про його діяльність буде схвалена в другому читанні та оприлюднена президентом Маєю Санду, центр має припинити свою діяльність у липні 2026 року.

Посольство Росії в Молдові назвало рішення Кишинева про закриття «Русского дома» помилковим та контрпродуктивним.