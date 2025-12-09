«Укренерго»: у кількох областях запровадили аварійне вимкнення електроенергії

«Укренерго» повідомляє про запровадження аварійного вимкнення електроенергії в кількох регіонах України.

«Причина посилення обмежень – наслідки попередніх масованих ракетно-дронових атак. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання», – йдеться в повідомленні.

Про які саме області йдеться, в компанії не уточнюють. Раніше про знеструмлення понад п’яти тисяч абонентів у Запорізькій області через російські удари по енергетичній інфраструктурі у сусідній Дніпропетровщині повідомила місцева влада.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров, зі свого боку, повідомив про вечірній російський удар по енергетичній інфраструктурі Сумщини. «Без світла залишилися частина Сум і частина Сумського району», – зазначив він.

У Міністерстві енергетики повідомили, що внаслідок російських обстрілів по енергетичній інфраструктурі на ранок без електропостачання залишаються також споживачі у Дніпропетровській області.

За даними Міненерго, на Полтавщині, Сумщині й Харківщині запроваджені аварійні відключення електроенергії.

З початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені війська РФ посилили обстріли української енергетики і газової інфраструктури, яка забезпечує людей газом під час опалювального сезону.

Внаслідок атак відбуваються аварійні відключення електропостачання. В Україні через пошкодження енергооб’єктів внаслідок російських обстрілів застосовуються графіки погодинних відключень і графіки обмеження потужності для промислових споживачів і бізнесу.

30 жовтня у Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні заявили, що через атаки РФ існує серйозний ризик небезпечних наслідків для цивільних осіб цієї зими, включно з тривалими перебоями в опаленні, електро- і водопостачанні. За даними ООН, такі перебої особливо болісно позначаться на вразливих групах населення, наприклад, людях старшого віку, особах з інвалідністю та сім’ях із малими дітьми.