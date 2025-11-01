Китай призупинив експортний контроль на рідкоземельні елементи для ЄС – Шефчович

Китай підтвердив, що призупинення експортного контролю на рідкоземельні елементи поширюватиметься і на ЄС, заявив очільник торгового відомства ЄС Марош Шефчович після переговорів на високому рівні з міністром торгівлі Китаю Ван Вентао.

«Китай підтвердив, що призупинення експортного контролю, запровадженого в жовтні, поширюється на ЄС. Обидві сторони підтвердили свою прихильність до продовження співпраці з метою поліпшення реалізації політики експортного контролю», – написав Шефчович у соцмережі Х.

Пекін погодився цього тижня відкласти на рік останній раунд обмежень на експорт рідкоземельних елементів після зустрічі президента Китаю Сі Цзіньпіна і президента США Дональда Трампа. Це спонукало ЄС швидко домогтися гарантій, що призупинення також поширюватиметься на блок.

Китай посилив контроль над критично важливими мінералами, розширивши експортний контроль над рідкоземельними елементами та іншими, що мають важливе значення для галузей чистих технологій та оборони. Як пише Politico, ЄС, який на 99% залежить від Китаю в постачанні рідкісних земель, намагається зменшити свою залежність.



