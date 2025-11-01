Доступність посилання

ЗМІ: Болгарія розглядає можливість прохання про звільнення від санкцій США на тлі побоювань дефіциту палива

На фото зображено єдиний нафтопереробний завод Болгарії, російський «Лукойл Нафтохім Бургас», поблизу міста Бургас на узбережжі Чорного моря.
Болгарія розглядає можливість подати прохання про звільнення від нових санкцій США проти найбільшої приватної нафтової компанії Росії, повідомляє Politico з посиланням на двох обізнаних з цим питанням осіб.

Зараз уряд звернувся до Вашингтона з питанням, як йому слід діяти, щоб запросити відстрочку санкцій після початку їхньої дії 21 листопада.

Уряд стурбований тим, що санкції можуть змусити нафтопереробний завод припинити роботу, оскільки банки відмовляються від співпраці з ним, що призведе до дефіциту палива і протестів.

Софія стверджує, що це може прискорити падіння уряду, кажуть джерела, що посилить підтримку болгарського президента Румена Радева, якого деякі вважають проросійським і який публічно висловив ідею створення нової політичної партії.

Болгарське міністерство енергетики відмовилося від коментарів. Президент Болгарії не відповів на запитання Politico.

У Болгарії розташований великий нафтопереробний завод «Лукойл» у Бургасі, який забезпечує до 80% палива країни. Компанія історично мала величезний економічний вплив на балканську країну, а завод раніше був пов'язаний з використанням лазівок у санкціях ЄС.

22 жовтня президент Дональд Трамп оголосив про санкції проти двох найбільших російських нафтовиробників, «Роснефти» та «Лукойлу», що спонукало кілька країн ЄС, в яких працюють ці компанії, домагатися звільнення від санкцій.


