Вашингтон призупинив деякі санкції щодо російської компанії «Лукойл»

Вашингтон продовжив дозвіл на роботу автозаправних станцій під брендом «Лукойл» за межами Росії, призупинивши деякі санкції проти російського енергетичного гіганта.

Як повідомляє Мінфін США, операції дозволені до 29 квітня 2026 року.

Цей крок фактично дозволяє автозаправним станціям під брендом «Лукойл» закордоном, зокрема у США, продовжувати обслуговувати клієнтів.

Це рішення частково призупиняє санкції, ухвалені в жовтні президентом США Дональдом Трампом. Про це було оголошено після того як, коли переговорники Білого дому зустрілися з президентом Росії Володимиром Путіним у Москві для обговорення мирної угоди щодо припинення війни в Україні.



За даними агенції Reuters, «Лукойл» має близько 200 фірмових автозаправних станцій у Нью-Джерсі, Пенсільванії та Нью-Йорку.

Фінський оператор автозаправних станцій Teboil, що належить «Лукойлу» і володіє близько 430 станціями, минулого місяця заявив, що поступово припинить свою діяльність у міру вичерпання запасів палива. Раніше він заявляв, що очікує, що «Лукойл» продасть мережу.

«Лукойл» є одним із провідних гравців у роздрібній торгівлі в Молдові та Болгарії та управляє близько 600 АЗС у Туреччині та понад 300 у Румунії.

У жовтні США запровадили санкції проти найбільшого приватного нафтовиробника Росії в рамках зусиль, спрямованих на те, щоб змусити Москву припинити війну в Україні, змусивши «Лукойл» оголосити про продаж закордонних активів.

Міжнародний бізнес «Лукойлу», що базується у Відні, володіє нафтопереробними заводами в Європі, частками в нафтових родовищах у Казахстані, Узбекистані, Іраку та Мексиці, а також сотнями роздрібних АЗС по всьому світу.