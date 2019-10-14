Новітня зброя для армії: коли чекати?

Щорічна виставка «Зброя та безпека». З року в рік на подібних заходах демонструють експонати, в яких тут і зараз зацікавлена українська армія. Але як показує практика, шлях новітніх розробок до Збройних сил України досить довгий. Коли армії чекати протикорабельних «Нептунів», катерів «Лань», ракет від конструкторських бюро «Південне» і «Луч», а також інших розробок українського ВПК? Розбиралися журналісти спеціального проєкту Радіо Свобода «Донбас.Реалії».

Українське та зарубіжне. Модернізація старого і абсолютно нові прототипи озброєння і техніки. За роки війни виставка «Зброя та безпека» розрослась і щорічно тут показують те, чим може зацікавитися українська армія. Щоправда, шлях до війська не надто стрімкий і простий. «Донбас.Реалії» розповідають про приклади важливих озброєнь, які потрібні армії, але їх поки там немає.

Ми чекаємо, що «Нептун» все ж таки буде в нас

За час війни Україна отримала шість броньованих катерів «Гюрза-М», десантні катери «Кентавр» готуються до державних випробувань. ще один вид катерів – ракетні «Лань» – поки що існують у вигляді моделей.

«Якщо водотонажність «Гюрзи» чи «Кентавра» близько 50-60 тон, то тут – 600 тон. Майже в 10 разів. Оцей макет, оцей корабель, який тут представлений – ми можемо побудувати. На нього є вже технічний проект. Терміни будівництва – 24 місяці. Це нормальний термін будівництва. Ракети ми чекаємо, що «Нептун» все ж таки буде в нас», – каже головний конструктор ЗАО «Кузня на Рибальському» Сергій Білозубенко.

Роботи над протикорабельною ракетою «Нептун» ведуться вже 5 років. Весь комплекс, хоч і не в повному складі (пускова установка, транспортно-зарядна, транспортна машина і командний пункт) вперше показали зблизька на виставці «Зброя та безпека». Армія може отримати дивізіон таких комплексів – а це 72 ракети. Якщо все піде за планом, то вже скоро всі випробування повинні завершити.

«Випробування були влітку. Ви знаєте, повідомлення були буквально два місяці тому. Решту ми завершуємо в першому кварталі. От стосовно взяття на озброєння – це питання не до мене, а до керівництва Міністерства оборони», – каже генеральний директор конструкторського бюро «Луч» Олег Коростельов.

«Якщо ракета полетить туди, куди треба і зробить те, що треба, то все ви зробите. Йде випробування. Тому в першому кварталі вони вже готові видати на-гора – щоб воно вже дійсно все працювало», – заявляв голова Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак.

Макети і плани

Давно вже є запити і розмови про 10 кілометрів, але тільки зараз ми добралися

Крім участі в ракетній програмі, конструкторське бюро «Луч» відоме своїми протитанковими комплексами – «Стугна П» і «Корсар», які вже є на озброєнні. Конструктори дещо збільшили і змінили одну зі своїх ракет і представили «РК-10». У ній найголовніше – дальність польоту, це 10 кілометрів.

«На даний момент цей прототип пройшов випробування в аеротрубі, тобто, скажімо так, форма її не зміниться. Ми плануємо доробити її до ймовірно дослідного зразка, яким можна буде стріляти приблизно до кінця року. Вона розроблена під гвинтокрильний комплекс, так само вона працює як зенітна ракета. Встановлювати її можна й на інші системи, але на даний момент передбачається працювати з гвинтокрилом і управління так само, як у ракети «РК-2Е», відбувається по лазерному каналу. Давно вже є запити і розмови про 10 кілометрів, але тільки зараз ми добралися до того, щоб робити», – розповідає інженер-конструктор конструкторського бюро «Луч» Микола Савченко.

«Перш за все, ця ракета має вражати протиповітряну оборону

Це ще один макет ракети представили у конструкторському бюро «Південне». Прототип «Блискавка», класу повітря-земля. Планується як надзвукова ракета зі швидкістю понад 3-ох махів (швидкість звуку – ред.). Озброєння проєктують за запитом українських військових, щоб замінити радянські ракети. За характеристиками обіцяють щось на кшталт російських ракет «Х-31», тільки краще. Але питання – коли і скільки це буде коштувати.

«Перш за все, ця ракета має вражати протиповітряну оборону. Елементи протиповітряної оборони. Це радари, машини. Перш за все, це має бути ракета прориву першого ешелону, прориву протиповітряної оборони. В нас є чітке завдання від Міноборони – що ми маємо робити. І вони разом з нами беруть участь у розробці. Різні прогнози – оптимістичний і песимістичний... Це багато від чого залежить, але 5 років – це, мабуть, щось середнє між цими прогнозами», – зауважує заступник начальника відділу по проектуванню ракетних комплексів КБ «Південне» Дмитро Калініченко.

«Ми не зрушили з місця»

Протягом більше року ми не зрушили з місця, бо снарядів в Україні на сьогодні немає

«Богдану» – самохідну артустановку натівського калібру 155 мм показали на параді до Дня Незалежності України рік тому і більше інформації про неї не було. За цей час машина дещо змінилася, знаряддя готове, але випробування застопорилися – стріляти нічим.

«Після липня протягом більше року, 14 місяців, ми не зрушили з місця, оскільки снарядів в Україні на сьогоднішній день немає. І неможливо використовувати не сертифікований, невипробуваний снаряд в невипробуваній самохідній гаубиці. Потрібно купити сертифікований снаряд. На сьогоднішній день одна країна тільки дала експортну ліцензію постачальника і ми очікуємо поставки снарядів для наших тестових випробувань найближчим часом. У нас є календарний план. Згідно з ним, ми повинні закінчити державні випробування до середини 2020 року», – зауважує Юрій Бондар, голова наглядової ради ПрАт «Краматорський завод важкого верстатобудування».

Це лише невелика частина того, чого немає, але що необхідно українській армії. Війна і роки недофінансування зробили цей список дуже довгим. У наступному році на армію обіцяють виділити рекордні 136 мільярдів гривень. В останні роки на переозброєння з цієї суми витратили близько шестисот мільйонів доларів.

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