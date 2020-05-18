(Друкуємо мовою оригіналу)

О Александре Болотине в оккупации вспомнили потому, что в интернете появилась публикация анонимного автора, где говорится, что он погиб в тюрьме группировки «ДНР» «Изоляция». Насколько эта информация соответствует действительности – проверить сложно. Ни заявлений от оккупационной администрации, ни сведений от родственников нет: следы Болотина исчезли с момента его задержания группировкой «ДНР». Жена блогера ничего не слышала о муже уже 4 месяца. Что известно о Болотине, о чем он писал и за что его схватили?

Информация об убийстве Александра Болотина появилась на сайте samlib.ru. В материале утверждается, что блогера держали на территории бывшего культурного центра «Изоляция» (это «тюрьма» группировки «ДНР», известная особой жестокостью к заложникам). Убили Болотина, как пишет неизвестный автор, 11 мая, когда в группировке отмечали годовщину проведения незаконного «референдума». Якобы надзиратели закололи его арматурой. Каких-либо заявлений со стороны оккупационной администрации Донецка по этому поводу нет.

Жена Александра Болотина Надежда подтвердить или опровергнуть эту информацию не может: в социальных сетях она написала, что связи с мужем у нее нет с момента его ареста – 21 января 2020 года.

Вбросом эту информацию называет другой донецкий блогер, лояльный к российским силам – Роман Манекин. По его мнению, Александр Болотин скорее всего жив (но проверить эту информацию Манекин не может), и держат его не в «Изоляции» а в донецком СИЗО. При этом само задержание блогера Манекин называет «личной расправой милицейскими чиновниками над публичным человеком».

Из так называемой «официальной информации» по поводу Александра Болотина есть только заявление так называемого «МВД» группировки «ДНР», датированное днем ареста – 21 января – Болотина задержали за «публичное разжигание ненависти». В том числе говорилось «о распространении информации, порочащей честь, достоинство и деловую репутацию органов власти и силовых структур».

Поддержал «русскую весну», но поругался с «министром» группировки «ДНР»

Александр Болотин (в одной из соцсетей известен как Александр Николаевич) – член так называемой «общественной палаты ДНР» по квоте главы оккупационной администрации Донецка Дениса Пушилина, администратор нескольких групп в социальных сетях, блогер, пишущий и снимающий видео о ситуации в Донецке. В 2014 году поддержал так называемую «русскую весну». В 2015 году водружал флаг общественного движения «Донецкая республика» на один из городских терриконов, хвастался участием в параде на годовщину незаконного «референдума» в 2016-м.

Однако в 2018 году у него начались скандалы с некоторыми представителями и руководством в группировке. Судя по постам Болотина в соцсетях, у него был конфликт с так называемым «министром внутренних дел» группировки «ДНР» Алексеем Диким. Также он записал видеообращение к Денису Пушилину, где назвал председателя так называемой «общественной палаты ДНР» Александра Кофмана «неадекватом и психически нездоровым человеком», и потребовал его замены. А незадолго до своего ареста он заявил, что раскрыл коррупционную деятельность псевдомэра Макеевки по организации питания в детских садиках. После чего ему стали поступать угрозы от так называемого «Мининформации ДНР».

«Сейчас увидел в аккаунте Акутина – есть тут один журналист из «Мининформа», который попутал небо с землей и пытается угрожать члену «общественной палаты» по квоте главы. И вот я хочу сказать тебе, Алексей, не нужно угрожать мне. Я не боюсь твоего любимого министра «МВД» Дикого. Смело отображаю факты, которые у нас каждый день отображаются. А ты меня пугаешь какими-то индейцами? Идите к черту!» – говорил Болотин в одном из своих видеообращений.

Через день после публикации этого видео Александра Болотина задержали российские гибридные силы. Где он удерживается – они не сообщают по сей день.