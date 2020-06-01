ОГП відкрив провадження про залучення неповнолітніх у збройний конфлікт на Донбасі

В Офісі генпрокурора повідомили, що департамент зі злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, відкрив провадження за фактом «порушення законів та звичаїв війни» через повідомлення про залучення до бойових дій неповнолітніх осіб на непідконтрольній українській владі території.

«Встановлено, що ватажками незаконних збройних формувань, контрольованих Російською Федерацією, починаючи з 2014 року, масово застосовується практика вербування та залучення неповнолітніх з тимчасово окупованих районів Донецької і Луганської областей до участі в бойових діях проти підрозділів Збройних сил України та інших військових формувань», – йдеться в повідомленні ОГП.

Повідомляється, що на сьогодні вироками судів 29 неповнолітніх громадян України засуджені за участь у збройному конфлікті у складі незаконних збройних формувань.

«Зокрема, у вересні 2014 року ватажки одного з незаконних збройних формувань залучили неповнолітнього, якому на той час виповнилося лише 16 років, до участі у діяльності цього формування. Йому видали вогнепальну зброю та визначили завдання з охорони і патрулювання захопленої бойовиками будівлі Управління СБ України в Донецькій області. Крім того, неповнолітнього залучали до участі у веденні безпосередньо бойових дій проти підрозділів сил АТО в районі Донецького міжнародного аеропорту. Вироком суду його засуджено до покарання у вигляді позбавлення волі строком на 3 роки 2 місяці», – повідомили в Офісі генпрокурора.

В ОГП зауважують, що, відповідно до Конвенції про права дитини щодо участі дітей у збройних конфліктах, ратифікованого як Україною, так і Росією, «держави-учасниці мають забезпечити, щоб особи, які не досягли 18-річного віку, не брали участі у військових діях».

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

За даними ООН, від березня 2014-го до 31 жовтня 2019 року внаслідок збройного конфлікту на Донбасі загинули від 13 000 до 13 200 людей.