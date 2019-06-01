День захисту дітей: як війна на Донбасі позбавляє дитинства

Міжнародний день захисту дітей відзначають у світі щороку 1 червня. Він був заснований у листопаді 1949 року в Парижі рішенням сесії Ради Міжнародної демократичної федерації жінок. Вперше Міжнародний день захисту дітей відзначався в 1950 році в 51 країні світу. ООН підтримала цю ініціативу й оголосила захист прав, життя і здоров'я дітей одним з пріоритетних напрямків своєї діяльності.
Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 і проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.
Через збройний конфлікт на сході України права сотень тисяч дітей уже понад 5 років продовжують порушуватися щодня. Окремі історії дітей із Донбасу – у добірці Радіо Свобода до Міжнародного дня захисту дітей.
Декларація прав дитини була ухвалена 20 листопада 1959 і проголошувала рівні права дітей у сфері виховання, освіти, соціального забезпечення, фізичного і духовного розвитку незалежно від кольору шкіри, національної належності, громадського походження, майнового стану та іншого. Декларація закликає батьків, громадські організації, уряди визнати права дітей і сприяти їх здійсненню.
Через збройний конфлікт на сході України права сотень тисяч дітей уже понад 5 років продовжують порушуватися щодня. Окремі історії дітей із Донбасу – у добірці Радіо Свобода до Міжнародного дня захисту дітей.
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