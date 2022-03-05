На Київщині «кадирівці» захопили психоневрологічний інтернат – Денісова

Чеченські військові російської армії (також відомі як «кадирівські» за іменем очільника Чеченської республіки Рамзана Кадирова) захопили психоневрологічний інтернат у Бородянці в Київській області, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Про це вона заявила з посиланням на дані Міністерства соціальної політики.

За її даними, в закладі перебувають 600 людей зі стійкими інтелектуальними або психічними порушеннями, яким потрібні догляд і лікування.

«Про факт захоплення встигло повідомити керівництво інтернату. Наразі зв’язок із керівництвом інтернату відсутній. За наявною інформацією від жителів міста війська агресора замінували усі підходи до інтернату, прикриваючись підопічними та персоналом закладу звідти, ведуть артилерійський вогонь по позиціях української армії», – повідомила омбудсменка.

Вона вказала на те, що ці дії порушують Гаазьку конвенцію про закони і звичаї війни, а також Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни. Денісова звернула до Міжнародного комітету Червоного Хреста з проханням сприяти створенню гуманітарного коридору для виведення пацієнтів та персоналу закладу із інтернату.

Раніше про те, що російські війська зайшли на територію психоневрологічного інтернату, повідомив голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба. На той момент інформація була не підтверджена. Кулеба вказував на те, що останніми днями інтернат був укриттям і для місцевих жителів.

Читайте також: Кулеба розкритикував Shell: «чи російська нафта не пахне кров’ю українців?»

Російське військове вторгнення в Україну триває з ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні. Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет. Колони бронетехніки російської армії намагаються оточити Київ та кілька обласних центрів неподалік російського кордону.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».