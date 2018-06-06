Посли країн «Групи семи» в Києві обговорили голодування Сенцова

Посли країн «Групи семи» в Україні 6 червня провели в Києві зустріч, на якій обговорили тему українських політв'язнів у Росії і, зокрема, Олега Сенцова. Про це Радіо Свобода повідомив російський режисер Аскольд Куров, який кілька днів тому відвідав Сенцова в російській колонії. За його словами, на зустрічі також була присутня сестра Олега Сенцова Наталя Каплан.

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Куров зазначив, що дипломати обговорили можливий обмін утримуваними особами між Москвою і Києвом. Посли пообіцяли донести інформацію про справу Сенцова до лідерів своїх країн.

Режисер Аскольд Куров, відвідав Сенцова в російській колонії 4 червня. Він розповів, що його український колега не нарікає на умови тримання в колонії. Адвокат Сенцова Ольга Дінзе заявляє, що керівництво в’язниці має намір годувати українця примусово через крапельницю. Але він має намір відмовитися від терапії і збирається голодувати до смерті.

Сам український режисер Олег Сенцов, який уже 24 дні голодує в російській колонії з вимогою звільнити політв’язнів, просить «людей на волі» не голодувати на його підтримку, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

Сенцов, якого утримують у Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) оголосив голодування 14 травня.