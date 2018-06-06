Сенцов просить не голодувати на його підтримку – адвокат

Український режисер Олег Сенцов, який від 14 травня голодує в російській колонії з вимогою звільнити політв’язнів, просить «людей на волі» не голодувати на його підтримку, повідомив його адвокат Дмитро Дінзе.

«Олег Сенцов просить людей на волі не голодувати в його підтримку. Це неправильно, бо в них багато інших можливостей впливати на ситуацію з українськими політв’язнями. А в Олега, як ув’язненого, тільки одна можливість впливати на ситуацію, і це голодування», – написав адвокат у Facebook.

Сенцов, якого утримують у Лабитнангі (Ямало-Ненецький автономний округ Росії) оголосив голодування 14 травня. На підтримку Сенцова оголосив голодування засуджений із ним в одній справі Олександр Кольченко, а також ще один утримуваний у Росії українець Олександр Шумков.

Читайте також: Що відчувають матері Сенцова та Кольченка. Репортаж із Криму

Крім того, кілька людей у Росії публічно оголосили про початок голодування на підтримку Сенцова, якого утримують у колонії за полярним колом.

Одним із перших цю акцію почав журналіст видання «Русский репортер» Олександр Буртін. Пізніше до акції приєднався мультиплікатор Євген Кабаков. Також про голодування оголосила журналістка Анастасія Дмитрієва, зазначивши, однак, що планує голодувати три дні.

Голодування на підтримку українського режисера у травні також оголосив росіянин Станіслав Зимовець – учасник акції протесту «Він вам не Дімон», якого засудили до двох років та шести місяців колонії.

Одноденне голодування на підтримку Олега Сенцова оголошував у травні й український письменник Андрій Любка.

В анексованому Росією Криму також продовжує оголошене у березні голодування український активіст Володимир Балух.