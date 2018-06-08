Amnesty International: Росія має звільнити Сенцова

Генеральний секретар міжнародної правозахисної організації Amnesty International Саліл Шетті закликає Росію звільнити ув’язненого там українського режисера Олега Сенцова.

«Олег Сенцов голодує вже 25 днів на знак протесту проти ув’язнення в Росії українських політв’язнів. Він сам відбуває 20-річний термін ув’язнення після несправедливого і політично мотивованого судового процесу. Ми підтримуємо Олега і вимагаємо його звільнення», – написав Шетті у Twitter.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

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Сенцова разом із кримським анархістом Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.