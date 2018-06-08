SaveOlegSentsov: українців закликають долучитися до онлайн-акції для звільнення режисера

Організатори глобальної акції #SaveOlegSentsov закликають небайдужих долучитися до онлайн-акції 8-9 червня для звільнення українського режисера, який 26 днів голодує в російській колонії.

«8-9 червня лідери G7 («Групи семи») зберуться у Мальбе (Квебек, Канада), щоб обговорити найважливіші проблеми світу. Ми переконані, що звільнення Олега Сенцова і всіх 70 заручників Кремля має бути одним із ключових питань саміту. Спільними зусиллями ми зможемо цього досягти», – йдеться в повідомленні на сторінці #SaveOlegSentsov у Facebook.

Охочих долучитися до акції закликають зайти на публічні сторінки політиків і написати у коментарях під їхнім останнім постом один із запропонованих в рамках онлай-акції закликів до дій, додавши хештеги #SaveOlegSentsov і #FreeSentsov.

Два дні тому голова Європейської ради Дональд Туск закликав країни ЄС і учасників «Групи семи» підтримати звернення Європейської кіноакадемії щодо голодування українського режисера Олега Сенцова.

«Європейська кіноакадемія звернулася до мене з приводу українського кінорежисера Олега Сенцова, засудженого в Росії до 20 років в'язниці в політичному процесі в Росії. Він голодує 22 дні. Я закликаю ЄС і країни G7 підтримати звернення. Наша солідарність може врятувати йому життя», – написав Туск у Twitter.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов 14 травня оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають в російських в'язницях. 31 травня він заявив, що його «не цікавить обмін», адже він – «людина, яка йде до кінця».

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Активісти в Україні і світі продовжують вимагати від Росії і президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців. Акції проходять в різних країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Сенцова разом із кримським анархістом Олександром Кольченком російські силовики затримали в анексованому Криму в травні 2014 року за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова і Кольченка в список політв’язнів.