Футбольне поле стало тлом для фотографій ув’язнених російських журналістів

Активісти кампанії за свободу преси 13 червня створили імпровізований футбольний газон в центрі Парижа і розмістили на ньому постери з зображеннями ув’язнених російських журналістів.

Акція пройшла перед відкриттям Чемпіонату світу з футболу в Росії, який стартує 14 червня, з метою привернення уваги до нестачі свободи преси в Російській Федерації.

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Плакати зроблено у вигляді величезних колекційних карток. На них зображено портрети журналістів, ув’язнених в Росії, а також гасло: «протягом Чемпіонату світу, репресії тривають».

Провела акцію протесту організація «Репортери без кордонів», яка заявляє, що семеро журналістів перебувають тепер в ув’язненні в Росії через їхню роботу, а 34 було вбито з часу приходу президента Путіна до влади в 2000 році.

«Об’єктиви камер буде спрямовано на поле, на коридори до роздягалень, а ми хочемо спрямувати їх у інший бік, на Росію як країну», – сказав генеральний секретар організації «Репортери без кордонів» Крістоф Делуар в коментарі Reuters.

Серед «гравців» на протесті був і журналіст-розслідувач Олександр Соколов, засуджений за організацію екстремістського угруповання і спроби скинути владу. Цей вирок в організації «Репортери без кордонів» назвали «надуманим» і політично вмотивованим.

Перед своїм арештом Соколов розслідував звинувачення у розкраданні біля 1,5 мільярдів доларів державних коштів.

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