Росія: журналіста РБК Олександра Соколова засудили до 3,5 років колонії

Тверський суд Москви виніс вирок у справі про підготовку референдуму «За відповідальну владу»: журналіст РБК Олександр Соколов отримав 3,5 роки колонії, письменник Юрій Мухін – 4 роки умовного позбавлення волі. Активісти Валерій Парфьонов і Кирило Барабаш засуджені до 4 років ув’язнення кожен.

Соколова, Парфьонова, Барабаша і Мухіна звинувачують в екстремізмі за те, що вони нібито продовжували діяльність забороненої організації «Армія волі народу». Соколов останні два роки перебуває під арештом. На його захист раніше виступили члени незалежної Профспілки журналістів і працівників ЗМІ. На їхню думку, справа стосовно кореспондента РБК пов’язана з його антикорупційними розслідуваннями.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх обвинувачених у справі про підготовку референдуму «За відповідальну владу» політв’язнями.