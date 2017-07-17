Росія: прокуратура вимагає 4 роки колонії для журналіста Соколова

Прокуратура Росії просить суд засудити до чотирьох років колонії кореспондента видання РБК Олександра Соколова, обвинуваченого у справі про підготовку референдуму «За відповідальну владу».

Для ще двох фігурантів цієї справи – Валерія Парфьонова і Кирила Барабаша – держобвинувачення також попросило чотири роки позбавлення волі, для Юрія Мухіна – чотири з половиною.

Соколова, Парфьонова, Барабаша і Мухіна звинувачують в екстремізмі за те, що вони нібито продовжували діяльність забороненої організації «Армія волі народу». Соколов останні два роки перебуває під арештом. На його захист раніше виступили члени незалежної Профспілки журналістів і працівників ЗМІ. На їхню думку, справа стосовно кореспондента РБК пов’язана з його антикорупційними розслідуваннями.

Правозахисний центр «Меморіал» визнав всіх обвинувачених у справі про підготовку референдуму «За відповідальну владу» політв’язнями.