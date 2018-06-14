У Європарламенті відбудуться дебати про справу Сенцова

Європарламент проведе 14 червня дебати про дотримання прав людини в Росії, «зокрема, справу українського політичного в’язня Олега Сенцова». Про це повідомляє офіційний сайт Європарламенту.

Після дебатів відбудеться голосування за резолюцію з цього питання.

Ув’язнений у Росії український кінорежисер Олег Сенцов у колонії за Полярним колом 14 червня розпочинає другий місяць голодування з вимогою звільнення всіх утримуваних Москвою українських політв’язнів.

Як повідомила сестра Сенцова Наталія Каплан, 8 червня Олега відвозили до реанімації. Зараз він перебуває у медичній частині колонії, припиняти голодування не збирається.

«Невідомо поки, чи застосовували примусове годування, як погрожували. Це все буде відомо наприкінці тижня. Здаватися він не збирається, помирати не збирається, але і відступати від умов голодування теж», – розповіла Каплан Радіо Свобода.

Активісти в Україні і світі вимагають від Росії і її президента Володимира Путіна звільнити незаконно утримуваних українців, зокрема, українського режисера Олега Сенцова. Акції на підтримку проходять у багатьох країнах і на різних континентах під гаслами #FreeOlegSentsov і #SaveOlegSentsov.

Український режисер Олег Сенцов голодує в російській колонії з 14 травня. Затриманого у 2014 році Сенцова засудили до 20 років за ґратами за звинуваченням у тероризмі. Він це заперечує.