«Особливе розпорядження». У Росії поліція припинила повідомляти «негативні новини» за тиждень до ЧС

За тиждень до початку Чемпіонату світу з футболу в Росії, який стартував 14 червня, на сайтах регіональних управлінь МВС Росії різко скоротилася кількість публікацій про розкриття злочинів і затримання підозрюваних, але зросла кількість статей про профілактику злочинів. Статистику з кількості публікацій оприлюднило російське видання «Медіазона».

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Джерела в регіональних прес-службах МВС Росії підтвердили «Медіазоні», що на час Чемпіонату світу діє «особливе розпорядження». Про вказівки не повідомляти «негативні новини» на умовах анонімності розповіли регіональному сайту Sakh.com джерела в сахалінських правоохоронних органах, а виданню Znak.com – в прокуратурі і поліції Єкатеринбурга.

Паблік «Омбудсмен поліції» розмістив фотографію телеграми управління у центральному федеральному окрузі з вимогою «в період з 5 червня до 25 липня 2018 року зупинити розміщення в засобах масової інформації відомостей про результати оперативно-розшукових та попереджувально-профілактичних заходів».

За підрахунками «Медіазони», в перші сім днів червня сайти регіональних управлінь МВС Росії опублікували 1438 новин, в яких були слова «затримати», «розкрити», «розшук» або «КК» (Кримінальний кодекс – ред.). Протягом наступних семи днів – тільки 71, тобто в 20 разів менше. Після 7 червня новини про поточну діяльність МВС практично зводяться до оголошень про розшук зниклих, підсумовує видання.

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