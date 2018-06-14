Reuters: ЧС-2018 охороняють «казаки», які воювали в Україні й Сирії

У складі російських воєнізованих формувань, які охороняють безпеку чемпіонату світу з футболу, служать «казаки», що раніше воювали в Сирії і на Донбасі, пише агенція Reuters.

Фан-зони і вулиці російських міст, де пройде чемпіонат, патрулюватимуть понад 800 членів місцевих «казацьких» організацій, розповіли їхні керівники.

Агентство встановило, що щонайменше 19 із них раніше воювали або на сході України у лавах підтримуваних Росією бойовиків, або як найманці в Сирії, де вони надавали підтримку союзникові Москви президентові Башару Асаду.

Читайте також: «Якщо чоловіки будуть цілуватися, підкажемо поліції звернути увагу»: у Росії «казаки» готуються до ЧС-2018

У низці міст Росії, де відбудеться чемпіонат, «казаки» будуть працювати ще і як стюарди або волонтери, відзначає Reuters.

Представники «казачих» груп запевняють, що їхні члени беруть участь у збройних конфліктах за особистою ініціативою. Однак, пише Reuters, насправді ці організації прямо підтримують своїх представників, які вирушили в зону конфлікту.

У Києві й Вашингтоні засудили практику застосування «казаків» у ролі охоронців на чемпіонаті. Секретар Ради безпеки України Олександр Турчинов у бесіді з агентством вказав, що використання «казацьких» угруповань, з одного боку, показує «нездатність російського керівництва забезпечити законність і порядок» за допомогою поліції, а з іншого – «компрометує офіційний захід ФІФА». Американський конгресмен Еліот Енгель назвав присутність «казаків» на ЧС-2018 «обурливою зрадою статуту» міжнародної футбольної організації.

Представник ФІФА заявив, що організація «повністю довіряє» організованим на ЧС-2018 заходам безпеки.

У Кремлі неодноразово відхрещувалися від підтримки «добровольців», які воюють в Сирії і на сході України. Український уряд вважає злочинцями всіх, хто воює на боці бойовиків на Донбасі.

14 червня в Росії стартує чемпіонат світу з футболу 2018 року в умовах бойкоту з боку частини світових політиків і на тлі загострення відносин Росії із Заходом.