Чемпіонат світу з футболу: в центрі Москви затримали британського активіста

Російська поліція затримала британського активіста Пітера Тетчелла у Москві, на Манежній площі, 14 червня за кілька годин до старту чемпіонату світу з футболу в Росії.

Активіст проводив одиночний пікет проти переслідування ЛГБТ-спільноти на території Чечні. У нього в руках був плакат з написом: «Путін не здатний боротися проти катування геїв у Чечні».

Про затримання Тетчелла повідомив у себе в Twitter журналіст The Guardian Шон Вокер. За його словами, активіста посадили в поліцейську машину і відвезли у відділок.

На відеозаписі затримання співробітник поліції посилається на указ президента про посилені заходи безпеки у період проведення чемпіонату світу з футболу в Росії.

Пітер Тетчелл став популярним у світі як борець за права людини й учасник численних акцій проти війни, політичних репресій і переслідування гомосексуалів. У 2001-му активіст спробував затримати в Брюсселі президента Зімбабве Роберта Мугабе і заявити йому протест проти кампанії репресій і тортур, яку він проводив у власній країні. Тоді Тетчелла побили охоронці африканського лідера.

У 2007 році Пітер Тетчелл приєднався в Москві до демонстрації протесту представників сексуальних меншин, які вимагали дозволити проведення гей-параду. Його й інших учасників акції тоді сильно побили праворадикали і бійці ОМОНу.

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У квітні російська «Нова газета» розпочала низку публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Глава республіки Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що у Чечні немає гомосексуалів. ООН, Євросоюз і США закликають владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства.

У Росії 14 червня відкривається чемпіонат світу з футболу 2018 року. Подія відбуватиметься на тлі найгіршого з часів Холодної війни загострення відносин Москви із Заходом.

Представники влади низки країн, зокрема Великої Британії, Австралії, Канади, Ісландії, Польщі, Фінляндії, оголосили намір бойкотувати чемпіонат у Росії.

46 депутатів Європейського парламенту підписали листа, де закликали країни ЄС до бойкоту. Причиною цього вони назвали агресивні дії Росії в Україні й Сирії, отруєння в британському Солсбері колишнього російського шпигуна Сергія Скрипаля і його дочки, дезінформаційні кампанії Москви, хакінг, втручання у вибори і спроби послабити й розділити ЄС.