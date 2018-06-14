«Занадто великий ризик». Автор розслідувань про допінг у Росії не їде на чемпіонат світу

Журналіст німецької телекомпанії ARD Гайо Зеппельт, відомий розслідуваннями про допінг у російському спорті, не поїде на чемпіонат світу з футболу через «занадто великий ризик» для його безпеки. Про це повідомила прес-служба ARD з посиланням на звіт спецслужб Німеччини.

Рішення було ухвалене після переговорів відповідальних осіб телекомпанії з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом.

У травні 2018 року Зеппельту відмовили у видачі російської візи для роботи на чемпіонаті світу з футболу. Під тиском міжнародної громадськості це рішення було переглянуто. Однако в Слідчому комітеті Росії заявили, що хочуть допитати Зеппельта у кримінальній справі, порушеній стосовно колишнього керівника Московської антидопінгової лабораторії Григорія Родченкова, який виступав із заявами про державну допінгову програму в російському спорті.

Також читайте: Путін знав про маніпуляції з допінгом у Сочі – Родченков

Росія проводить світову першість з футболу на тлі напруженості із Заходом з багатьох питань, зокрема, анексії Криму, підтримку Москвою бойовиків на Донбасі, імовірного втручання у виборчі кампанії в західних демократіях, а також отруєння у Великій Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.

Очікується, що 14 червня російський президент Володимир Путін візьме участь в урочистому відкритті чемпіонату світу. Після церемонії збірна Росії зіграє з командою Саудівської Аравії. Турнір, матчі якого відбудуться на 12 стадіонах в 11 російських містах, закінчиться 15 липня.