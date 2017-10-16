Гей із Чечні назвав своє ім’я і подав заяву про тортури

Перший гей, який зазнав переслідувань у Чечні, назвав своє ім’я і подав заяву до Слідчого комітету Росії. Максим Лапунов вимагає провести розслідування за фактом тортур представників ЛГБТ у Чеченській республіці. Про це сам Лапунов повідомив на прес-конференції, організованій редакцією «Нової газети».

Лапунов жив у Чечні два роки і займався малим підприємництвом. На початку травня він подзвонив на гарячу лінію «Російської ЛГБТ-мережі». Лапунов повідомив правозахисникам, що його затримали у березні, після чого він перебував в одному з підвалів так званої «секретної в’язниці». Журналісти «Нової газети» припускають, що приміщення перебуває в управлінні карного розшуку МВС по Чеченській республіці.

Максим Лапунов повідомив, що його катували і вимагали назвати імена знайомих йому геїв. Він також розповів, що його били за те, що він «росіянин, який приїхав до Чечні і псував чеченців».

Згодом Лапунова звільнили. Він пов’язує це з тим, що було багато свідків затримання, а родичі з Пермського краю, звідки він родом, оголосили його у розшук.

За словами керівника «Російської ЛГБТ-мережі» Ігоря Кочеткова, з квітня на гарячу лінію організації подзвонили 79 людей. 27 з них, як стверджується, викрали і катували. Майже половина з тих, хто зателефонував – родичі та друзі затриманих, на яких тиснули правоохоронні органи. За інформацією Кочеткова, 15 осіб, яких підозрювали у приналежності до гей-спільноти, зникли після видачі родичам.

У квітні російська «Нова газета» розпочала низку публікацій про масові затримання, тортури і вбивства геїв у Чечні. Глава республіки Рамзан Кадиров відкинув всі звинувачення і заявив, що у Чечні немає гомосексуалів.

ООН, Євросоюз і США закликають владу Росії ретельно розслідувати всі повідомлення про акти насильства.