Правозахисники вимагають від влади Єгипту припинити переслідування людей, підозрюваних у гомосексуалізмі

Дві міжнародні правозахисні організації звернулися до єгипетської влади із закликом припинити переслідування людей, підозрюваних в гомосексуалізмі, і «негайно та беззастережно» звільнити щонайменше 11 чоловіків, затриманих минулого тижня.

Human Rights Watch і Amnesty International заявили, що 11 людей були заарештовані після того, як в соціальних мережах були зображені із веселковим прапором на концерті ліванської рок-групи Mashrou’Leila («Машру Лейла») 22 вересня, соліст якої є гомосексуалістом.

«Ці люди повинні бути звільнені негайно і беззастережно, а не поставати перед судом», – заявили у Amnesty International.

Останні затримання у Єгипті почалися якраз після концерту минулого тижня, на якому були помічені прапори із кольорами веселки (символу ЛГБТ-спільноти), що стало рідкісним проявом підтримки лесбіянок, геїв, бісексуалів і транссексуалів в консервативній мусульманській країні з 95-мільйонним населенням.

Хоча в Єгипті гомосексуалізм не заборонений законом, але геїв часто заарештовують під час поліцейських рейдів на приватних вечірках, у громадських лазнях, ресторанах і барах.

Звинувачення зазвичай офіційно кваліфікують як «заохочення сексуальної девіації» і «розпуста».