ЛГБТ-активісти та правозахисники повідомляють про арешти десятків геїв у Азербайджані

Група правозахисників та активісти 28 вересня заявили, що впродовж останніх тижнів у Азербайджані поліція затримала десятки геїв. Президент альянсу «Нефес ЛГБТ-Азербайджан» Джавід Набієв заявив у розміщеному у Facebook відеоролику, що поліція затримала цих людей на термін до 30 днів і змусила їх розкривати імена та адреси знайомих геїв та транссексуалів.

Набієв сказав, що кілька політичних лідерів правого спрямування закликали до придушення геїв та транссексуалів, стверджуючи, що вони є «джерелами аморальності та небезпечних хвороб» і «прокляті Богом».

Місцеві активісти також заявляють про затримання в столиці Азербайджану Баку впродовж двох останніх тижнів щонайменше 50 геїв та транссексуалів під час поліцейських облав у приватних будинках, клубах та барах, які підтримують ЛГБТ.

Базована у Швеції група «Захисники прав людини» (Civil Rights Defenders) вказує, що кількість заарештованих може складати сотні людей.

Міністерство внутрішніх справ Азербайджану заперечує, що поліція дискримінує «сексуальні меншини» та заявляє, що арешти були частиною придушення проституції. «У нашій країні представники секс-меншин ніколи не переслідувались, однак це не означає, що вони звільняються від відповідальності за незаконні дії», – сказано в повідомленні міністерства.