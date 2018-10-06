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06 Жовтень 2018, Київ 15:24
Новини | Суспільство

Amnesty international заявляє про неприпустимість примусового годування Олега Сенцова

Олег Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати

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Українське представництво правозахисної організації Amnesty international оприлюднило заяву у зв’язку із повідомленям про припинення Олегом Сенцовим голодування у зв’язку із загрозою примусових заходів.

«Ми заявляємо про недопустимість примусового годування, яке є фактично різновидом тортур, і вимагаємо надання Олегу своєчасної та ефективної медичної допомоги. Ми продовжуємо вимагати його негайного звільнення з в’язниці!» – написали правозахисники у Facebook.

Український режисер Олег Сенцов написав листа, в якому зазначив, що припинить голодування 6 жовтня, і попросив пробачення у тих, «кого підвів». Листа проектові Радіо Свобода і «Голосу Америки», телеканалові «Настоящее время», передав адвокат українця Дмитро Дінзе.

Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео
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Олег Сенцов повідомив, що припинить голодування 6 жовтня – відео

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Наприкінці вересня стало відомо, що Сенцова доставили з колонії в Лабитнангську міську лікарню. Раніше його адвокат Дмитро Дінзе розповідав, що Сенцов кілька разів відмовлявся від госпіталізації, побоюючись, що його почнуть примусово годувати.

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Олег Сенцов засуджений у Росії на 20 років ув’язнення за звинуваченням у підготовці терактів в анексованому Криму. Режисер відкидає звинувачення.

Від 14 травня він голодував у російській колонії з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів, утримуваних у Росії. Він неодноразово заявляв, що голодуватиме «до кінця».

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