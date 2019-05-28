Засідання суду у справі кримського блогера почнуться в російському Ростові

У Північнокавказькому окружному військовому суді в російському Ростові-на-Дону 29 травня заплановане перше попереднє слухання у справі кримськотатарського громадянського журналіста, блогера Нарімана Мемедемінова, обвинуваченого в пропаганді тероризму. Засідання відбудеться в закритому режимі через відеозв’язок із сімферопольського СІЗО, повідомив проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Едем Семедляєв.

«Наріман ще перебуває в СІЗО Сімферополя, звідти в закритому режимі по відеоконференцзв’язку пройде перше засідання по суті. Після цього Нарімана етапують у Ростов-на-Дону, де будуть проходити слухання по суті», – розповів адвокат.

Семедляєв зазначив, що захист розцінює кримінальну справу стосовно Мемедемінова як політичну.

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«Це процес проти незалежної журналістки в Криму, якої тут практично не залишилося. Вона зараз лежить на плечах громадянських журналістів, яким був і сам Наріман, поки його не посадили в тюрму», – заявляє адвокат.

7 травня підконтрольний Кремлю Верховний суд анексованого Криму продовжив Наріманом Мемедемінову запобіжний захід у вигляді арешту до 15 червня 2019 року.

22 березня 2018 року в Бахчисарайському районі в будинку Нарімана Мемедемінова російські силовики і правоохоронці провели обшук. Після цього блогера відвезли на допит в управління ФСБ Росії в Сімферополі. Наступного дня суд заарештував Мемедемінова. Йому висунули звинувачення за статтею «публічні заклики до здійснення терористичної діяльності, вчинені з використанням мережі інтернет».

Українська прокуратура відкрила справу про переслідування блогера в анексованому Криму і розслідує її за статтями «незаконне позбавлення волі або викрадення людини» і «порушення недоторканності житла».

Національна спілка журналістів України (НСЖУ) назвала арешт Мемедемінова в Криму «порушенням прав на свободу думки, вільне отримання і поширення інформації, в тому числі за допомогою мережі інтернет».