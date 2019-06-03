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03 Червень 2019, Київ 08:53
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Крим чи Туреччина, що обирають курортники?

Крим чи Туреччина, що обирають курортники?
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Крим чи Туреччина, що обирають курортники? «Крим.Реалії» проінспектували село Оленівка, де запрацював найбільший автокемпінг Криму. Його особисто відкривали глава Криму, підконтрольний Росії, Сергій Аксьонов і глава парламенту Криму, підконтрольного Росії, Володимир Константинов. Автокемпінг назвали — «Оленівка Village». Вартість проекту — 300 млн рублів. Це більше 120 млн гривень, або 4,5 млн доларів. Незважаючи на такий кошторис, орендувати бунгало там можна за ціною пляшки вина. То що ж це за Village такий? І чому, попри дешеву оренду житла, росіянам дешевше відпочити в Туреччині? Про це – у сюжеті Крим.Реалії

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