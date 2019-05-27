Тяжкохворому активісту Бекірову пропонують визнати провину в обмін на домашній арешт – адвокат

Російський слідчий запропонува обвинуваченому в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки тяжкохворому кримськотатарському активісту Едему Бекірова визнати провину в обмін на зміну запобіжного заходу з утримання в СІЗО на домашній арешт. Про це в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Бекірова Іслям Веліляєв.

«Під час ознайомлення захисту з експертизами, слідчий вчергове запропонував Бекірову визнати провину. Якщо визнаєш провину – одразу домашній арешт. Едем-ага повторив, що він не робив того, що йому закидають, і взагалі ніколи в житті такої кількості боєприпасів не бачив. Я, як адвокат, запитав слідчого, що буде далі після визнання провини? Простого визнання недостатньо ж. Далі вони зажадають назвати прізвища наших лідерів як замовників», – пояснив Веліляєв.

На початку червня заплановане чергове судове засідання за клопотанням обвинувачення продовжити Бекірову термін утримання в СІЗО.

Адвокат повідомив, що слідство перебуває на стадії завершення, проте слідчий навмисно затягує слідчі заходи, щоб були підстави для продовження арешту.

«Термін в СІЗО добігає кінця – ніякі слідчі заходи слідчий не проводить, процес затягується. Сподіваюся, цього разу суд нас почує і переведе Едема-агу під домашній арешт. Захист зі свого боку робить для цього всі необхідні дії», – сказав Веліляєв.

Наразі публічних коментарів від слідчого у справі Бекірова немає.

Раніше в травні кримськотатарського активіста Едема Бекірова вивезли на обстеження в клінічну лікарню імені Семашка в Сімферополі.

26 квітня підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляцію захисту Бекірова на продовження терміну утримання в СІЗО. Едем Бекіров залишиться під арештом до 12 червня.​

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Він їхав до Криму для відвідин матері та родичів. Підконтрольний кремлю суд звинуватив його у «зберіганні і передачі вибухових речовин та боєприпасів». Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.