Кримськотатарський активіст Бекіров «практично нічого не їсть» у СІЗО Сімферополя – адвокат

Кримськотатарський активіст Едем Бекіров, якого ФСБ в анексованому Росією Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки, «практично нічого не їсть, побоюючись «стрибка» рівня цукру в крові», повідомив кореспондентові проекту Радіо Свобода Крим.Реалії адвокат Олексій Ладін після відвідування Бекірова в СІЗО.

Активіст підтвердив захиснику, що його дійсно вивозили до лікарні імені Семашка в Сімферополі, де взяли аналізи крові внутрішньовенно і з пальця (для перевірки рівня цукру), а також у кардіоцентр для консультації кардіолога.

«Маніпуляції лікарів, за підсумками яких було складено висновок, зайняли 20-30 хвилин. Тобто, це чергове формальне вивезення в лікарню. За словами лікарів, цукор у нього був в нормі. Але Бекіров мені пояснив, що знижений цукор викликаний тим, що він практично перестав харчуватися в СІЗО, оскільки побоюється саме стрибка рівня цукру. Він мені так і каже: «Я боюся їсти, тому що цукор може підскочити і ситуація може бути аж до коми», – розповів Ладін.

Також адвокат зазначив, що кардіолог оцінив ступінь ризику здоров’ю його підзахисного як «дуже високий».

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Європейський суд із прав людини 11 червня ухвалив рішення у справі кримськотатарського активіста Едема Бекірова, обвинуваченого в Криму в незаконному зберіганні боєприпасів і вибухівки. Зокрема, суд постановив терміново перевести його до лікарні.

Попри це, підконтрольні Росії слідчі відмовляються виконувати рішення ЄСПЛ.

Російська прокуратура Криму підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова.

Житель селища Новоолексіївка Херсонської області Едем Бекіров був затриманий російськими силовиками на в’їзді в анексований Крим вранці 12 грудня 2018 року. Відомо, що він прямував до Криму для відвідування 78-річної матері та родичів. Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя заарештував Бекірова.

Бекіров неодноразово заявляв про свою невинуватість.