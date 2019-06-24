Крим: російська прокуратура підтримала відмову ФСБ у госпіталізації Бекірова

Підконтрольна Росії прокуратура анексованого Криму не вживатиме заходів через відмову Федеральної служби безпеки у госпіталізації важкохворого кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якої вимагають його захист і Європейський суд з прав людини.

Про це йдеться в письмовій відповіді російської прокуратури Криму на вернення адвоката Бекірова Ісляма Веліляєва, копію якої має проект Радіо Свобода Крим.Реалії.

«Підстав для вжиття заходів прокурорського реагування не встановлено», – йдеться у відповіді.

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У прокуратурі зазначили, що Бекірова утримують в камері медичного блоку слідчого ізолятора під наглядом медпрацівників і він «отримує належне медикаментозне лікування, забезпечений дієтичним харчуванням».

Крім того, в окупаційному відомстві заявили, що з моменту арешту активіста «неодноразово оглядали медпрацівники, в тому числі муніципальних лікарень». За версією прокуратури, права Бекірова не порушені.

Старший слідчий кримського управління ФСБ Росії Іван Романець, попри рішення ЄСПЛ, відмовився госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова, який утримується в сімферопольському СІЗО анексованого Криму.

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12 червня Радіо Свобода повідомляло, що Європейський суд з прав людини зобов’язав Росію негайно помістити в лікарню кримськотатарського активіста Едема Бекірова, якого російська влада окупованого Криму звинувачує в незаконному зберіганні боєприпасів та вибухівки. Бекіров звинувачення заперечує.

Російські силовики затримали Едема Бекірова на адміністративному кордоні з окупованим Кримом 12 грудня 2018 року. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що активіст їхав до Криму, щоб відвідати матір та інших родичів.

13 грудня російський суд узяв Бекірова під варту за підозрою в транспортуванні понад 10 кілограмів тротилу та 190 бойових патронів.

Едем Бекіров, 1961 року народження, постійно проживає у Новоолексіївці Херсонської області. Він переніс операцію на серці і змушений приймати багато ліків. Бекіров має інвалідність.