Суд у Криму виніс вирок у першій «справі про неінформування про злочин»

Підконтрольний Кремлю Київський райсуд Сімферополя визнав винним кримського татарина Османа Муратова у першій на півострові «справі про неінформування про злочин» та оштрафував його на 10 000 рублів. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Захист вважає, що вирок «абсолютно не обґрунтований» і має намір подавати апеляцію.

«Винесений вирок абсолютно не відповідає закону і не обґрунтований. У нас є 10-денний термін, щоб оскаржити рішення суду. Здавалося б, 10 тисяч штрафу не варті ні нервів, ні часу, витрачених на цей судовий процес. Проте, якщо вирок не оскаржувати, це закладе основи для формування негативної практики притягнення інших людей за цією статтею», – пояснила адвокат Муратова Ліля Гемеджи.

Також вона зазначила, що суддя під час процесу неодноразово називала адвокатів «абсолютно некомпетентними», відмовляла у клопотаннях, задоволення яких могло б спростувати докази обвинувачення, перебивала захист у дебатах.

«Вважаю, що підстави, надані як доказ провини мого підзахисного, не знайшли свого підтвердження під час судового слідства. Експерт так і не зміг пояснити, як на телефоні, купленому в 2017 році, звинувачення виявило листування за 2016 рік. Слідчий експеримент у залі суду підтвердив, що за допомогою зміни дати і часу в телефоні, можна створити таку переписку заднім числом. Однак суддя не приділила цьому ніякої уваги. Таке ставлення було протягом усього судового процесу», – розповіла Гемеджи.

У листопаді минулого року в анексованому Криму порушили першу кримінальну «справу про неінформування» ФСБ Росії.

У квітні цього року російський суд в Криму почав розглядати по суті першу в Криму кримінальну справу про неінформування за статтею 205.6 КК Росії. За версією слідства ФСБ Росії, обвинувачений не повідомив правоохоронців, що його родич поїхав воювати до Сирії на боці ІДІЛ. Адвокати Муратова, однак, заявляли, що справа сфальсифікована.

У Криму це перший прецедент після ухвалення поправок до російського законодавства в рамках так званого «пакета Ярової». Стаття про неінформування передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на строк до року.