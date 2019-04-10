В анексованому Криму почався судовий процес у першій кримінальній справі про неінформування

Підконтрольний Кремлю Київський районний суд Сімферополя почав розглядати по суті першу в Криму кримінальну справу про неінформування за статтею 205.6 Кримінального Кодексу Росії.

За версією слідства ФСБ, обвинувачений не повідомив правоохоронцям про те, що його родич поїхав воювати в Сирії на боці «Ісламської держави». Адвокат підсудного Еміль Курбедінов в коментарі проекту Радіо Свобода Крим.Реалії, навпаки, заявив про невинність підзахисного і припустив, що силовики фальсифікували матеріали справи.

«Людину, яку судять, звуть Осман. Він перебуває під підпискою про невиїзд. Його звинувачують в тому, що він нібито знав, що рідний брат його дружини поїхав в «Ісламську державу» і там воює проти офіційної влади. Але ФСБ Осман цю інформацію не повідомив. У його будинку двічі проводили обшук. Спочатку в 2017 році у кримінальній справі стосовно людини, яка поїхала нібито в Сирію. Осман тоді на допиті сказав, що не знає, куди поїхав його родич», – розповів адвокат.

Курбедінов додав, що в 2018 році співробітники ФСБ провели в будинку обвинуваченого повторний обшук, в ході якого вилучили телефон.

«Тоді вже було вилучено телефон, в якому нібито знайшли переписку Османа з цією людиною, що виїхала. У підсумку співробітники роблять висновок, що на допиті Осман їх обдурив, а значить не повідомив про злочин. Осман же запевняє мене, що листування, про яке говорить ФСБ, в його телефоні, до того, як його вилучили, – не було. Він думає, що це фальсифікація слідства», – пояснив Курбедінов.

В ході першого по суті судового засідання були допитані свідки обвинувачення.

На наступному засіданні захист має намір продовжити допитувати свідків обвинувачення.

У листопаді минулого року в анексованому Криму порушили першу кримінальну справу про неінформування ФСБ Росії.

У Криму це перший прецедент після прийняття поправок в російське законодавство в рамках так званого «пакета Ярової». Стаття про неінформування передбачає відповідальність у вигляді штрафу до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення волі на термін до року.