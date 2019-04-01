19% росіян вважають, що анексія Криму нашкодила країні – опитування

19% жителів Росії вважають, що анексія українського півострова Крим завдала Росії більше шкоди, ніж очікувалося, йдеться в дослідженні громадської думки російського «Левада-центру». Водночас 65% бачать у цьому більше користі, додають російські соціологи.

Анексію півострова, яка вказана у дослідженні як «приєднання» Криму, підтримують 58% росіян, точно не підтримують – 3%.

Крім того, за останні три роки з 9 до 17% побільшало тих, хто вважає, що анексією Криму Росія порушила міжнародні домовленості.

За даними «Левада-центру», в опитуванні 21-27 березня у різних регіонах Росії взяли участь 1600 респондентів.

16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся невизнаний світом «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія анексувала Крим. Ні Україна, ні ЄС і США не визнали його «результатів». Міжнародні організації визнали окупацію і анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».

Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.