Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
20 Березень 2019, Київ 13:30
Новини | Політика

Більшість росіян погано ставляться до України – опитування

56 відсотків росіян в цілому погано ставляться до України

Дивитись коментарі

Більшість росіян, 56 відсотків, в цілому погано ставляться до України. Про це свідчить опитування, проведене «Левада-Центром».

Добре до України ставляться 34% росіян.

Згідно спільного дослідження російського «Левада-центру» і Київського міжнародного інституту соціології, результати якого були опубліковані раніше, в Україні 77% респондентів заявили, що добре ставляться до росіян. При цьому 82% опитаних росіян заявили, що добре ставляться до українців.

Негативно до українців ставляться 13% росіян. Українців, які погано ставляться до росіян, 14%.

85% росіян негативно ставляться до керівництва України. Серед українців таку відповідь про керівництво Росії дали 69% респондентів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG