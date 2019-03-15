Соціологи: майже третина українців підтримують надання автономії «ДНР/ЛНР» у складі України

Майже третина (28%) опитаних українців підтримують надання автономії у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей задля припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС).

«Респондентам у перебігу опитування ставилося запитання «Якби для припинення бойових дій і мирного врегулювання конфлікту на Донбасі потрібно було надати автономію у складі України непідконтрольним територіям Донецької і Луганської областей (ДНР і ЛНР), чи підтримали б Ви таку пропозицію?». Відповідно до отриманих результатів, 51% українців скоріше або точно підтримали б таку пропозицію (в тому числі точно підтримують – 28%), не підтримали б – 24% (в тому числі точно не підтримали б – 15%)», – йдеться в повідомленні.

Водночас упевненість щодо автономії для так званих «ДНР» та «ЛНР» у складі України висловили найбільше на сході України – понад 42%, найменше на заході – більш ніж 13%.

Опитування тривало з 28 лютого до 11 березня 2019 року методом особистого інтерв’ю серед 2004 повнолітніх респондентів у всіх регіонах України, за винятком анексованого Криму і непідконтрольних українській владі територій Донбасу.